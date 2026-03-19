Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren “Minik Melekler Gündüz Bakım Evi”, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimini desteklemek amacıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Hafta içi her gün 08.00–17.00 saatleri arasında açık olan Minik Melekler bakım evinde, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli eğitim ve etkinlikler sunuluyor. Yetkililer, bakım evinin modern eğitim anlayışıyla hizmet verdiğini ve çocukların sevgi dolu bir ortamda büyümelerine imkân sağladığını belirtti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, sunulan hizmetin yalnızca hastane personeline yönelik olmadığı vurgulanarak, diğer kamu kurumlarında görev yapan personellerin çocuklarının da gündüz bakım evinden yararlanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, kamu çalışanlarının çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebilecekleri bir ortam sunulduğu belirtilirken, tüm kamu personeli Minik Melekler Gündüz Bakım Evi’ni tanımaya ve bu hizmetten faydalanmaya davet edildi.

Öte yandan, gündüz bakım evinde kayıtların devam ettiği ve başvuruların kontenjan dahilinde kabul edildiği bildirildi.