Tedavisi için sürdürülen kampanyada şu ana kadar yaklaşık yüzde 60 seviyesine ulaşıldığı öğrenilirken, ailesi Mustafa Baran’ın gerekli ilacı 2 yaşına gelmeden alabilmesi için vatandaşlardan destek istedi.

Mustafa Baran’ın tedavisine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 15 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da Yunus Emre Parkı Nikah Salonu yanındaki kafede yapılacak.

Düzenlenecek kadınlar matinesinden elde edilecek tüm gelirin Mustafa Baran bebeğin tedavi masraflarında kullanılacağı belirtildi. Aile, kampanyaya destek vermek isteyen tüm vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti.