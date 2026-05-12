Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun’un Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilecek açılış programlarına katılmak üzere yola çıkarken Çorum’da da bir dizi temaslarda bulundu.

Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım tarafından organize edilen kahvaltı programına katılan Destici, burada teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Programda; Merkez İlçe Başkanı Koray Mustafa Tutkun, Alperen Ocakları Başkanı Selçuk Adnan Ayan ve İl Başkan Yardımcısı Akif Yandım da hazır bulundu.

Parti çalışmaları hakkında bilgi alan Destici, kongre sonrası oluşan olumlu havanın korunarak daha da yukarı taşınması yönünde talimat verdi. İl Başkanı Özkan Yandım ise Çorum’a ilişkin talep ve beklentileri Genel Başkan Destici’ye iletti.

Ziyaretin ardından Destici, Salıpazarı Belediyesi’nin gerçekleştirdiği açılış programlarına katılmak üzere Samsun’a hareket etti.

Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Süper Lig yolunda mücadele eden ARCA Çorum FK’ya da başarı dileklerini iletti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ