Türk şiirinin usta ismi Nazım Hikmet’in şiir ve mektuplarından sahneye uyarlanan “NAZIM” adlı tek kişilik tiyatro oyunu, Çorum’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ahmet Erdem Kayalı’nın performansıyla hayat bulan eser, 15 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Dost Oyuncuları Şahin Orgel Sahnesi’nde prömiyer yapacak.

Edebi derinliği ve toplumsal yönüyle dikkat çeken oyun, izleyicilere Nazım Hikmet’in duygu dünyasını sahne üzerinden aktarmayı hedefliyor. Şiir ve mektuplardan derlenen metin, tiyatronun güçlü anlatımıyla birleşerek sanatseverlere farklı bir deneyim sunacak.

Müzikleri Cihan Duru, Enes Ertaş ve Cemil Şahin imzası taşıyan “NAZIM”, hem edebiyat hem de tiyatro tutkunları için kaçırılmayacak bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Muhabir: Haber Merkezi