Eğitim-İş Çorum Şubesi’nin düzenlediği “Anadolu’nun Renkleri 2. Buluşma Sanat Gecesi”nde konuşan Tuba Demirel, “Bugün yalnızca bir sanat gecesinde değil; türkülerin, şiirlerin, ezgilerin ve Anadolu’nun yüzyıllardır taşıdığı kültürel zenginliğin etrafında buluşuyoruz. Çünkü sanat; insanı insana yaklaştıran, farklılıkları ortak bir duyguda birleştiren en güçlü dildir.

Anadolu’nun her renginde bir hikâye, her ezgisinde bir emek, her sözünde bir memleket sevdası vardır. Bu gece de o renkleri birlikte yaşatacak, birlikte hissedeceğiz” ifadesini kullandı.

Konuşmasında tüm annelerin gününü kutlayan Demirel, “Bugün aynı zamanda Anneler Günü… Hayatımıza sevgiyi, merhameti ve ilk türkülerimizi bırakan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü yürekten kutluyoruz. Çünkü bir çocuğun duyduğu ilk ninni de aslında sanatın en saf halidir” şeklinde görüş belirtti.

Demirel, “Bizler; sanatın özgürce nefes aldığı, Cumhuriyet değerleriyle büyüyen bir ülkenin umuduna inanıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözü bizlere her zaman yol göstermektedir. Bu anlayışla; bayrağımıza, Cumhuriyetimize ve aydınlanma değerlerine sahip çıkarak sanatın birleştirici gücünü büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Muhabir: SELDA FINDIK