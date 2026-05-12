Çorum’da Eğitim-İş’in Sanat Gecesine katılan ve davetlilere hitaben bir konuşma yapan Orhan Yıldırım, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak Türkiye’nin 81 ilinde, 11 işkolunda mücadeleyi baştan sona kadar sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Yıldırım, “Türkiye’de yaşadığımız böylesine cennet bir vatanda her bir insanımızın birlik, beraberlik, bütünlük içerisinde, kardeşlik hukukunu bozmadan, ülkemizin her birimize yetecek zenginliğini eşit ve adil paylaşımını sağlayarak insanca yaşamak adına yapılabilecek olan her mücadelede Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu her yerde varlığını en önde göstermektedir, göstermeye de devam edecektir.

Ülkemizde kavganın yapılabileceği alanlar vardır; ekmeğimizi çalan patronlarla kavga edebiliriz, alın terimizin hakkını vermeyen işadamlarıyla mücadelemizi alanda gösterebiliriz, bunlar meşru bir mücadeledir. Ülkemizdeki cumhuriyet değerlerinin bizlere kazandırdığı demokrasi ve özgürlük haklarının engellenmesiyle uğraşan siyasi iktidarlarla demokratik mücadelemizi sürdürebiliriz. Ama cumhuriyetin kuruluş değerleriyle, bayrağımızla ve bize bu ülkeyi kazandıran ve bunun için hayatlarını veren şehitlerimizin bizlere bırakmış olduğu bu vatanın, bu minnetin karşısında asla kavga edemeyiz, birbirimizle kavga ettirmememiz gerekiyor” diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasında 6 Mayıs’ta Ankara’da 3 fidanı andıklarını belirterek, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Arslan gibi devrimcilerin mücadele ruhundan ilham aldıklarını anlattı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR