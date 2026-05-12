Hürriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda, görme engellilerin kullandığı materyaller, bilgisayar ve telefon kullanımı, el işi çalışmaları ile günlük yaşamlarını nasıl sürdürdüklerine ilişkin vatandaşlara bilgi verildi.

Etkinlikte ayrıca görme engellilerin parayı nasıl ayırt ettiği, renkleri nasıl seçtiği ve yaşamlarını nasıl yönlendirdiğine dair merak edilen sorular yanıtlandı.

Standı ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, dernek üyeleriyle sohbet ederek stantlardaki etkinliklere katıldı.

Etkinlik kapsamında ziyaretçilere Çorum'un geleneksel lezzetlerinden keşkek ikram edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR