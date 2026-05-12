“9 Mayıs Dünya Çölyak Günü” kapsamında, Çorum Belediyesi ile Çorum Çölyak Derneği tarafından çölyaklı bireyler ve ailelerine yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Çorumlu Obası’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen programa, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Muhammet Fatih Bilgili, İl Genel Meclisi Üyesi Meryem Demir, TOÇ BİR-SEN Çorum İl Başkanı Arzu Özkader ile çok sayıda davetli ve dernek üyesi katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte katılımcılar; çuval yarışı, ip çekme, ok atma, ebru sanatı gibi çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Geleneksel kıyafetlerin de denendiği programda, çocuklar palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün yaşadı. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Siyer Kulübü gönüllü öğrencileri ise palyaço, prenses ve Nasrettin Hoca kostümleriyle etkinliğe neşe kattı.

Etkinlikte ayrıca katılımcılara pamuk şeker, glütensiz cips ve özel olarak hazırlanan glütensiz yemek menüsü ikram edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ederek, “Bu samimi ve sıcak atmosfer hepimizi mutlu etti. Özellikle çölyaklı çocuklarımızın sevinci görülmeye değerdi. Glütensiz yaşamın bir zorunluluktan öte dayanışma alanı olduğunu bir kez daha gördük. Çölyaklı bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalarımız sürecek” dedi.

İl Genel Meclisi Üyesi Meryem Demir ise çölyaklı bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara değinerek, “Glütensiz ekmeğin ilimizde halk ekmek noktalarında satışa sunulması için önemli çaba gösterdik. Ayrıca ilimizde glütensiz ekmek üretimi için gerekli çalışmaların yürütülmesine İl Özel İdaresi olarak destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ