ÜNİPERSAN, üniversite idari personelinin yükseköğretim tazminatındaki adaletsizliğine dikkat çekmek için Samsun'dan Ankara'ya bisiklet eylemi düzenleyecek. 15 Mayıs Cuma günü saat 08.45'te Samsun Bandırma Vapuru önünde başlayacak eylem kapsamında ÜNİPERSAN üyeleri; Havza, Çorum, Sungurlu ve Kırıkkale güzergahını takip ederek yaklaşık 400 kilometre pedal çevirecek. 4 gün sürecek olan eylem, 19 Mayıs'ta saat 15.00'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dikmen Kapısı önünde düzenlenecek basın açıklamasıyla sona erecek.

