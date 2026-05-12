Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mustafa Göncü ve beraberindeki heyet, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

SGK İl Müdürü Mustafa Göncü hafta için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, sosyal güvenlik bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin süreceğini belirtti. Ziyarette ayrıca sosyal güvenliğin toplum yaşamındaki önemi, sigortalı çalışmanın yaygınlaştırılması ve SGK hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ulaştırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Vali Çalgan, ziyaretten duyduğunu memnuniyeti belirterek, sosyal güvenlik sisteminin toplum açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

