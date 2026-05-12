Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam geldi.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, motorin fiyatları yeniden arttı.

Son zamla birlikte birçok kentte motorinin litre fiyatı 68 liraya yaklaştı, Çorum'da ise 69 lirayı geçti.

Motorine gelen zammın ardından tabelalar gece yarısı değişirken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve art arda gelen ÖTV zamları da akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

İşte Çorum'da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin; 65.45 TL/LT

Motorin; 69.09 TL/LT

Otogaz; 36.09 TL/LT