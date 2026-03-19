Daha önce Ramazan’ı karşılamak amacıyla Hürriyet Meydanı’nda toplanan davulcular, geleneği sürdürerek Ramazan ayının sonunda yeniden buluştu.

Ramazan boyunca görev yapan davulcular, Kadeş Meydanı’nda ilahiler eşliğinde Ramazan’a veda etti. Son günlerde herkesin dilinde olan “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisi de davulcular tarafından çalındı.

Davulcular adına konuşan Ercan Baykara, bu süreci başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Baykara, Ramazan öncesinde yapılan planlamayla kentin 23 bölgeye ve 49 parsele ayrıldığını hatırlatarak, 49 davulcunun ay boyunca görev yaptığını belirtti.

Geleneklerin yaşatılmasının önemine dikkat çeken Baykara, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Ramazan süresince davulcuların tüm giderlerinin belediye tarafından karşılandığını da dile getiren Baykara, “Ramazan’ı büyük bir coşkuyla karşıladık, şimdi ise aynı coşkuyla uğurluyoruz. Tüm hemşehrilerimizin bayramını kutluyoruz.” dedi.