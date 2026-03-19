Tören, Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ve Baro Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende stajını başarıyla tamamlayıp ruhsatını almaya hak kazanan Av. Simge Deveci, Av. Yücel Doyran, Av. Furkan Çapoğlu, Av. Sema Nur Akça ve Av. Yusuf Ceritoğlu yemin ederek mesleğe adım attı.

Yeni meslektaşlarının yemin ederek aralarına katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Kalıpcı, “Stajını başarıyla tamamlayıp ruhsatını almaya hak kazanan meslektaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Genç avukatların törenine aileleri ile birlikte meslektaşları ve dostları da katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi