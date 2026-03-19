Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, mübarek Ramazan ayının sona ermesi ve Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çıplak, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

MHP İl Başkanı Çıplak, Ramazan ayının sadece ibadetle sınırlı bir zaman dilimi olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve milli şuurun güçlendiği bir dönem olduğunu belirtti. Çıplak, bu kapsamda gerçekleştirilen “Gönül Sofrası” programlarıyla Çorum genelinde vatandaşlarla buluştuklarını ifade etti.

Programlara MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın katılımıyla, Ülkü Ocakları ve Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen iftar organizasyonlarının, milletle kurulan güçlü bağın bir göstergesi olduğunu vurgulayan Mehmet İhsan Çıplak, “Aynı sofrayı paylaşan bir milletin, aynı hedefler doğrultusunda kenetlenmesi kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca şehit ve gazi ailelerinin ziyaret edildiğini, köylerde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelinerek sahadaki gerçek ihtiyaçların tespit edildiğini belirten Çıplak, “Milliyetçi Hareket Partisi, siyasetini masa başında değil, doğrudan milletin içinde şekillendiren bir iradenin temsilcisidir” dedi.

Açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu milli duruşa dikkat çeken Çıplak, bu anlayışın teşkilatlar aracılığıyla sahada güçlü şekilde hissedildiğini ve kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Mehmet İhsan Çıplak, Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü nişanelerinden biri olduğunu belirterek, bu ruhun her şartta yaşatılacağını vurguladı.

Açıklamasının sonunda uluslararası gelişmelere de değinen Çıplak, Doğu Türkistan, Filistin ve Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan zulümlerin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Mazlumların yanında durmak, milli ve insani bir sorumluluktur” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ramazan Bayramı’nın Türk-İslam âlemine birlik, dirlik ve güç getirmesi temennisinde bulunarak açıklamasını tamamladı.