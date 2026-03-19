Tüm Çorum halkının bayramını tebrik eden Belediye Başkanı Aşgın, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerifi daha geride bırakıyoruz. Sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle bir bayrama daha eriştirdiği için Rabb’ime hamd ediyorum.” dedi.

Bayramın birlik ve beraberliği güçlendiren önemli günler olduğuna dikkat çeken Aşgın, “Anne ve babalarımızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek gönül bağlarımızı pekiştireceğimiz bir bayram diliyorum. Bayramın tüm güzelliklerinin barışın ve kardeşliğin şehri Çorum’a yansıyacağına inanıyorum” diye konuştu.

Aşgın, mesajında dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan acılara da değinerek, “Bu mübarek günlerin, başta Gazze olmak üzere acı ve gözyaşının hakim olduğu tüm coğrafyalara barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

“BAYRAMIN GÜZELLİKLERİ

ŞEHRİMİZE DE YANSISIN”

Ramazan boyunca yaşanan birlik ve beraberlik ruhunun bayramla devam etmesini temenni eden Aşgın, “Orucun, iftarın ve sahurun bereketini ailemizle, komşularımızla ve hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Ramazan ayı boyunca esen rahmet rüzgarlarının şehrimizde, ülkemizde ve dünyada barışa, kardeşliğe ve esenliğe vesile olmasını diliyorum” dedi.

Bayramların, manevi kazanımların taçlandığı özel günler olduğunu vurgulayan Aşgın, “Bayram; bir ay boyunca iyilik, ibadet ve tefekkürle kendini geliştiren müminlere Ramazan’ın en güzel hediyesidir.” ifadelerini kullandı.

BAYRAMLAŞMAYA DAVET

Öte yandan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek bayramlaşma programına tüm vatandaşları davet etti. Aşgın, bayramın birinci günü saat 11.30’da Han Önü Meydanı’nda (Velipaşa Hanı) gerçekleştirilecek bayramlaşma törenine tüm Çorum halkını davet etti.

