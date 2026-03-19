Çorum Kafkas Kültür Derneği, Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik anlamlı bir yardım çalışmasına imza attı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, 90 aileye yardım kolisi ve 15 aileye mağaza çeki ulaştırıldığı bildirildi.

Ramazan ayının bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten dernek yetkilileri, gerçekleştirilen yardım organizasyonunun toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

Açıklamada, yardım faaliyetlerine katkı sunan Mehmet Özdoğan, İlhan Kuyu ve Sedat Canbolat’a teşekkür edilirken, desteklerinden dolayı tüm hayırseverlere şükran duyulduğu belirtildi.

Ayrıca yardım malzemelerinin ulaştırılmasında araç desteği sağlayan Tuncay Özcan ile dağıtım sürecinde görev alan yönetim kurulu üyeleri ve gençlik komisyonu da unutulmadı. Dernek, emeği geçen herkese teşekkür ederek yapılan hayırların kabul olması temennisinde bulundu.

Yardım faaliyetinin, Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde birlik ve beraberliği güçlendirdiği vurgulandı.

