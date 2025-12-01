AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki çalışmalarını tamamlamasının ardından memleketi Çorum’a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Programında çarşı ve pazarda esnaf ziyaretlerinde bulunan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, dükkanları tek tek dolaşarak esnafın sorunlarını, önerilerini ve taleplerini dinledi.

Sıcak ve samimi buluşmalarda hemşehrileriyle sohbet eden Ahlatcı, Çorum’un ekonomik ve sosyal gelişimi için sahadan gelen her talebin kendileri için değerli olduğunu ifade etti.

Milletvekili Ahlatcı, Çorum’a hizmet etmenin kendileri için bir görev ve gönül meselesi olduğunu söyledi.

Vatandaşlar ise Yusuf Ahlatcı’nın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK