Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Dünya Şoförler Günü dolayısıyla Kamyon Garajı’nda program düzenledi.

Programa İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, MHP önceki dönem İl Başkanı İsmail Lek, oda yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda şoför ve nakliyeci esnafı katıldı.

Cuma namazının ardından yapılan programda, hayatını kaybeden şoför ve nakliyeci esnafı rahmetle anıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla, meslek büyükleri bir kez daha yâd edildi.

Oda Başkanı Tahsin Şahin, Dünya Şoförler Günü’nün önemine dikkat çekerek, “Her yıl 30 Kasım'da kutlanan Dünya Şoförler Günü, her gün kilometrelerce yol kat eden ve güvenli ulaşım için gece gündüz çalışan şoförlerimizi onurlandırmak amacıyla kutlanıyor” dedi.

Şahin, Dünya Şoförler Günü’nün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle programı Cuma günü organize ettiklerini dile getirdi.

“Tüm şoför camiamızın ve esnaflarımızın Dünya Şoförler Günü’nü tüm kalbi duygularımla kutluyorum” diyen Şahin, “Hayatlarını yola adamış tüm emekçi kardeşlerimin bu özel gününü tebrik ediyor, kazasız belasız bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum. Hayatını kaybeden meslek büyüklerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve selamet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR