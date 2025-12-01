AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, beraberinde AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akgüz Özdağ ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte merkez ilçeye bağlı köylerde üye çalışması gerçekleştirdi. Teşkilat üyeleriyle birlikte gün boyu süren ziyaretlerde üye kayıtları yapıldı, vatandaşların sorunları dinlendi ve çözüm önerileri not alındı.

Ziyaretler kapsamında köy halkıyla bir araya gelen Alagöz, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. AK Parti’nin saha çalışmalarına büyük önem verdiğini vurgulayan Alagöz, köy köy dolaşarak hem gönül bağlarını güçlendirdiklerini hem de yeni üyelerle teşkilatı daha da büyüttüklerini ifade etti.

Köy sakinleriyle samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Alagöz, AK Parti’nin hizmet anlayışını sahada her kesime ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Mustafa Alagöz, köy ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi