Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi koordinesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik “Tek Ebeveynli Aile Olmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi” konulu eğitim düzenlendi.

Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında yapılan eğitim Büşra Kesgin tarafından verildi. Eğitim kapsamında tek ebeveynli ailelerde çocukların karşılaşabileceği duygusal, sosyal ve davranışsal güçlükler, aile içi uyum süreçleri ve ebeveynlik rollerinin yeniden şekillenmesi gibi başlıklar ele alındı.

Çocukların psikososyal gelişimini desteklemek amacıyla ebeveynlerin kullanabileceği etkili iletişim yöntemleri, baş etme ve destek stratejileri detaylı şekilde aktarıldı. Programın devamında katılımcılara müdürlüğün sunduğu Aile Danışmanlığı ve Boşanma Danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılırken, hizmetlerin kapsamı, erişim kanalları ve başvuru süreçleri açıklandı.

Eğitim, katılımcıların yönelttiği soruların cevaplandırılmasıyla sona ererken katılımcılar, eğitimin kendileri için son derece faydalı olduğunu ifade ederek çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

