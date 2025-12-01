Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı İbrahim Doğan, Dünya Şoförler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şoförün hiç bir mesai mefhumu olmadan gece gündüz malıyla canıyla vatana millete hizmet ettiğini vurgulayan İbrahim Doğan Dünya Şoförler Günü vesilesiyle yetkililerden ceza puanlarından dolayı ehliyeti alınmış bir milyon meslektaşı için bir defalığına ehliyet affı getirilmesini talep etti.

Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı Doğan, Dünya Şoförler Günü vesilesiyle yayınladığı mesajında şunları söyledi: “Bugün Dünya Şoförler Günü. Kimisi şoföründe günümü olurmuş diyecek, kimisi tebessüm edecek, kimisi de usulen kutlayıp geçecek. Bilir misiniz ki; şoför malımızı canımızı emanet ettiğimiz, insanın doğumundan ölümüne hayatın her alanında olan, hiç bir mesai mefhumu olmadan gece gündüz malıyla canıyla vatana millete hizmet edendir.

Pandemide depremde afette her türlü felakette, hiç bir karşılık beklemeden mücadele eden Uluslararası gazetelere; “Türk Tırları freni patlamış gibi gidiyor deprem bölgesine.” diye manşet attırandır. Ezcümle; Mustafa Kemal ATATÜRK'ün veciz sözünde olduğu gibi 'TÜRK ŞÖFORÜ EN ASİL DUYGUNUN İNSANIDIR.' Hiç bir mesai mehfumu gözetmeden gece gündüz çalışan kazandığı her kuruşu hak edip helal olan tüm meslektaşlarımın Dünya Şoförler Günü'nü kutlarım.

Devletimizden bugünün anlamına atfen ceza puanlarından dolayı ehliyeti alınmış bir milyon meslektaşımıza bir seferlik ehliyet affı getirmesini talep eder, aileleri ile birlikte dört milyonu bulan bu insanlara en güzel Şöförler Günü hediyesi vermiş olacaklarını arz ederim. “

Muhabir: Haber Merkezi