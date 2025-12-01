45. Bölge Çorum Eczacı Odası, HIV/AIDS ile mücadelede farkındalığın önemine dikkat çekerek erken tanı, düzenli test ve tedaviye erişimin hayati olduğunu vurguladı.

1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla açıklama yapan Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu, HIV/AIDS ile mücadelede toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, eczacıların bilimsel bilgiye dayalı doğru yönlendirme yapmasının ve toplumun düzenli test konusunda teşvik edilmesinin kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

Çorum Eczacı Odası açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün, HIV/AIDS ile mücadelede farkındalığı artırmak ve toplum sağlığını korumak adına önemli bir gündür. Eczacılar olarak; bilimsel bilgiye dayalı doğru yönlendirmenin, düzenli testlerin teşvik edilmesinin ve tedaviye kesintisiz erişimin HIV ile mücadelede kritik rol taşıdığını biliyoruz.”

Oda, bu kapsamda üç temel sorumluluk üstlendiklerini belirtti: “Toplumu bilgilendirmek, Tedaviye erişimde eşitliği savunmak ve HIV ile yaşayan bireylere yönelik ayrımcılığa karşı durmak”

Açıklamada, HIV’den korunmanın mümkün olduğu, erken tanı ve düzenli takibin yaşam kalitesini artırdığı da vurgulandı.

Çorum Eczacı Odası, 1 Aralık vesilesiyle tüm toplumu bilinçli hareket etmeye, damgalama ve önyargılara karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Muhabir: Haber Merkezi