Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Güvenliğimiz, Direncimiz, Birliğimiz” temalı ve “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele” konusu kapsamında, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Aile Yılı Söyleşisi Çorum’da halka açık bir programla gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi koordinesinde ve İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu işbirliğinde düzenlenen söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programda, kuruma bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) personellerinden Çocuk Gelişimci Zübeyde Nur Akbaba ile ŞÖNİM İrtibat Görevlisi Polis Memuru Hatice Palalı, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sosyal hizmet bakış açısıyla ele alan kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda şiddet türleri, müdahale süreçleri, destek mekanizmaları ve kurumlar arası koordinasyonun önemi üzerinde duruldu.

Ardından, İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü Gülay Kunduracı, kadına yönelik şiddetle mücadelenin dinî ve toplumsal değerler bağlamındaki yönünü ele alarak bilinçlendirmeye yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

Söyleşi, katılımcıların yönelttiği sorularla interaktif bir şekilde devam ederek daha verimli hale geldi. Program, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun tüm kesimleri için ortak bir sorumluluk olduğu vurgusuyla sona erdi.

