Yaklaşık 40 yıl önce İbrahim Hızal tarafından temeli atılan Hitit Seramik AŞ, bu yılın başında ciddi bir mali sıkıntıya girdi. 2017'de Hızal'ın vefatı sonrası şirket yönetimi, eşi Sevgi Hızal ile kızları Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal'a devredildi. Ancak aile şirketi, yaşanan finansal krizi aşmakta başarılı olamadı.

KONKORDATO SÜRECİ BEKLENENİ VERMEDİ

Mali darboğazın derinleşmesi üzerine İbrahim Hızal Holding AŞ, Hitit Seramik AŞ ve Beril Seramik Hammaddeleri AŞ ile hissedar Sevgi Hızal, Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal adına konkordato talebinde bulunuldu. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi başvuruyu değerlendirerek şirketlere 3 aylık geçici mühlet tanıdı. Bu süreç boyunca şirketler hacizlere karşı koruma altına alındı. Ancak beklenen iyileşme gerçekleşmedi. 2025 yılı için 92 milyon lira kâr öngörülürken, yılın ilk dört ayında 72 milyon lira zarar oluştu.

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI

Mahkeme, dün görülen duruşmada Hitit Seramik AŞ için iflas kararı verdi. Şirketin borcunun yaklaşık 1.5 milyar lira seviyesinde olduğu tespit edildi. Aynı davada Beril Seramik Hammaddeleri AŞ için de iflas kararı açıklandı.

AİLE BİREYLERİ İÇİN KORUMA KALKTI

Mahkeme, İbrahim Hızal Holding AŞ ile Sevgi Hızal, Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal hakkında verilen geçici mühlet kararını da kaldırdı. Bu kararla birlikte anılan şirket ve aile bireyleri hacizlere karşı korumasız hale geldi.