851 arıza onarım personeli, 360 araç ve 80 nöbetçi amirin bayram boyunca görev alacağını kaydeden Kışla, “Ekipler, bölge genelinde koordineli şekilde çalışmalarını sürdürerek enerji hizmetinin sürekliliğine katkı sağlayacak; sahadaki operasyonlar kesintisiz hizmet anlayışıyla yönetilecek” ifadelerini kullandı.

Dağıtım şebekesi SCADA ve uzaktan izleme sistemler üzerinden anlık olarak takip ederek yük değişimlerini ve şebeke davranışını sürekli analiz edeceklerini belirten Kışla, şunları söyledi:

“Kritik noktalarda yaptığımız ön kontroller ve dengeleme uygulamaları sayesinde süreci proaktif şekilde yöneteceğiz. Gerektiğinde uzaktan müdahale imkânlarını devreye alarak sahadaki ekiplerimizi destekleyecek ve enerji hizmetinin kesintisiz şekilde sürmesini sağlayacağız. Bu sayede abonelerimizin bayram boyunca güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişimi sağlanacaktır.”

MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE GÜÇLENDİRİLMİŞ OPERASYON

YEDAŞ, bayram süresince müşteri taleplerine hızlı yanıt verebilmek için çağrı merkezi operasyonlarını güçlendirdi. Olası yoğun taleplere karşı vardiya düzenlemeleri yaptı ve ek lokasyonlar oluşturuldu. Vatandaşlar, taleplerini 186 Çağrı Merkezi ve 0530 10 60 186 WhatsApp hattı üzerinden iletebilecek. Bu kapsamlı planlama ve önlemler sayesinde aboneler, Ramazan Bayramı boyunca güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişmeye devam edecek.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ