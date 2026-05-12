Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü, Çorum için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, 14.00 ile 23.00 saatleri arasında etkili olması öngörülen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, özellikle ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri almasının önem taşıdığı vurgulandı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ