Çorum-Ankara Karayolu üzerindeki Alaca yol ayrımında etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu. Dere yataklarının taşması sonucu çevrede bulunan tarım alanları sular altında kalırken, özellikle Sarımbey Küme Evleri mevkiindeki seralar ve mandıralar büyük zarar gördü.

Aniden bastıran sağanak yağış sonrası oluşan sel, bölgedeki çok sayıda serayı etkiledi. Üreticiler, seralarda yetiştirilen ürünlerin zarar gördüğünü ve ciddi maddi kayıplar yaşandığını belirtti. Su baskınından etkilenen mandıralarda da zarar oluştuğu öğrenildi.

Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, yaşanan sel sonrası mağdur olduklarını ifade ederek yetkililerden destek beklediklerini söyledi.