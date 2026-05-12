Peki, bugün seçim olsa kim kazanırdı? İşte anket sonuçları...

Bugün seçim olsa kim kazanır? AKP ve CHP arasında dikkat çeken fark.

Sonar Araştırma’nın Nisan ayına ilişkin yayımladığı son seçim anketi dikkat çekti. Hakan Bayrakçı başkanlığındaki Sonar Araştırma’nın çalışmasına göre ankette ilginç sonuçlar yer aldı.

Anket sonuçlarına göre AKP, yüzde 32.3’lük oy oranıyla birinci parti konumunu sürdürüyor. CHP, yüzde 31.4 ile iktidarın hemen ensesinde yer alıyor. İki parti arasındaki farkın yüzde 1’in altına inmesi, önümüzdeki dönemin siyasi atmosferinin ne kadar hareketli geçeceğinin işareti olarak yorumlanıyor.

CHP’nin yerel seçimlerde yakaladığı ivmeyi koruduğu, AKP’nin ise kemik seçmen desteğini muhafaza etmek için yoğun bir direnç gösterdiği görülüyor.

DEM Parti üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Diğer partilerin oy oranı ne?

Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri de DEM Parti’nin performansı oldu. Yüzde 9.9 oy oranıyla üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran parti, baraj kaygısından uzak bir profil çiziyor. Cumhur İttifakı ortağı MHP yüzde 7.2 bandında seyrederken, yeniden yapılanma sürecindeki İYİ Parti yüzde 6.1 ile listede kendine yer buldu.

Siyasetin yeni aktörlerinden Anahtar Parti (A Parti) ve Zafer Partisi, yüzde 3.3’lük eşit oy oranlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle muhafazakâr seçmen kitlesinde bir alternatif olarak öne çıkan Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 2.7’lik oranı, seçmenin yeni arayışlar içinde olduğunu kanıtlar nitelikte. Anketin geri kalanında ise BBP yüzde 1.5, TİP ise yüzde 1.2 seviyelerinde ölçüldü.

BETİMAR: "Erdoğan'a destek 2018 yılından bu yana en yüksek seviyede."

Geçmiş seçimlerin sonuçlarını en yakın tahmin eden BETİMAR ise geçen günlerde yeni anketinin sonuçlarını paylaşmıştı. Anket sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen desteğin 2018'den bu yana görülmemiş bir seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

BETİMAR’ın nisan ayı saha çalışmasında katılımcılara yöneltilen, 'Yurtiçi ve yurtdışı performansını göz önünde bulundurduğunuzda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın performansını ne kadar başarılı buluyorsunuz?' sorusu, seçmen eğilimindeki keskin yükselişi belgeledi. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 43,8’i Erdoğan’ı 'başarılı' bulurken, yüzde 28,2’lik bir kesim ise 'kısmen başarılı' bulduğunu ifade etti.

Bu iki verinin toplamı olan yüzde 72’lik pozitif görüş, siyasi kulislerde 'yeni bir dönemin işareti' olarak yorumlanıyor. Buna karşın, Cumhurbaşkanı’nın performansını 'başarısız' bulanların oranı yüzde 28 bandında kalarak son yılların en düşük seviyelerinden birini gördü.

Türkiye siyasetinin en kritik başlıklarından biri olan 'İmamoğlu Davası' vatandaşlara soruldu. BETİMAR Araştırma, Mart 2026 tarihli son raporunda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’de görülen davasına dair seçmen eğilimini masaya yatırdı. Toplumun yüzde 51’i davanın hukuki değil, 'Siyasi bir dava' olduğunu ve demokrasiye zarar verdiğini belirtti.

