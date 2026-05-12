Çorum Belediyesi Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, Türk sanat müziğinin sevilen ve seçkin eserleri seslendirildi. Konser hazırlıklarını Şef Atakan Tetik yönetiminde tamamlayan koro, şefin babasının vefatı nedeniyle sahneye Melike Kaya yönetiminde çıktı.

Duygusal ve hareketli eserlerin harmanlandığı gecede dinleyiciler zaman zaman şarkılara eşlik ederek coşku dolu anlar yaşadı. Salonun yoğun ilgi gösterdiği konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Programın sonunda sahneye çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, koroyu yöneten Melike Kaya’ya çiçek takdim ederken, geceye emek verenlere teşekkür belgelerini sundu.

Yeter konuşmasında, “Bizleri bu muhteşem eserlerle buluşturan, gecemizi güzelleştiren Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’muza, emeği geçen herkese ve salonu dolduran kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ