Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Ebeler ve Hemşireler Günü kapsamında düzenlenen özel kutlama programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına dikkat çekilen gece, güzel anlara sahne oldu.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatih Korkmaz ve ekibinin öncülüğünde organize edilen geceye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç ile hastane yönetimi ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Programda, ebelerin ve hemşirelerin sağlık sistemindeki önemli rolü vurgulanırken, mesleki dayanışma ve birlik beraberlik mesajları verildi.

Konuşmalarda, büyük fedakârlık ve özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için üstlendikleri sorumluluğun önemine dikkat çekildi. Şefkatli elleriyle insan hayatına dokunan ebeler ve hemşireler için hazırlanan program, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Müzik ve sohbet eşliğinde devam eden etkinlikte sağlık çalışanları keyifli bir akşam geçirirken, gece hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.