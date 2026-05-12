Gür mazbatasını beraberinde ÇESOB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin yanı sıra il ve ilçe esnaf odası başkanları, oda yöneticileri ve Birlik personelleri ile birlikte Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Akbal’ın elinden aldı.

Gür, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, tüm oda başkanları ile birlikte Çorumlu esnaf ve sanatkarlara en güzel hizmeti sunmak için çaba göstereceklerini söyledi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Genel Kurul’da şahsına oy veren vermeyen herkese teşekkür eden Recep Gür, “1 Mayıs’ta yaptığımız Olağan Genel Kurulumuzda oda başkanları ve oda yöneticilerinin büyük bir çoğunluğunun oyunu alarak yeniden Birlik Başkanlığına seçildim. Bu süreçte şahsıma oy veren vermeyen tüm oda başkanları ve oda yöneticilerine teşekkür ediyorum.

Tüm oda başkanlarımla birlikte bu 4 yıl süre içerisinde 20 bine yakın esnaf ve sanatkarlarımıza hizmetin en güzelini sunmak için gayret göstereceğiz. Bunun için hep birlikte çalışmak istiyoruz. Bu bağlamda bizlere destek verecek oda başkanlarımıza kapımız, gönlümüz her şeyimiz açıktır. Çünkü bizim sevdamız Çorum’dur’’ dedi.

ÖRNEK BİR SEÇİM SÜRECİ GEÇİRDİK

Güzel bir seçim süreci geçirdiklerini vurgulayan Gür, şunları söyledi: "Tüm esnaf odası başkanlarıma ve oda yöneticilerine ve değerli esnaf ve sanatkarlarımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlik ve dostluk havasında örnek bir seçim süreci geçirdik. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam edecektir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Yeni dönem tüm esnaf camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

VALİ ÇALGAN VE BAŞKAN AŞGIN’A ÖZEL TEŞEKKÜR

1 Ocak’ta başlayan ve Mayıs ayında sona eren Genel Kurulların sükunet içerisinde geçmesini sağlayan Vali Ali Çalgan ve Emniyet Müdürü Arif Pehlivan nezdinde tüm emniyet mensuplarına teşekkür eden Recep Gür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a da her zaman esnaf ve sanatkarların yanında olduğu için minnettar olduklarını söyledi. Gür, Ticaret İl Müdürlüğü ve Seçim Kurulu yetkili ve personellerine de ayrıca teşekkür etti.