Açıklamaya CHP, EMEP, SOL Parti, DİSK/Emekli-Sen, DİSK/Sosyal-İş ve Eğitim Sen temsilcileri de katıldı. Platform adına konuşan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, Türkmen’in bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Sırma, son dönemde artan gözaltı ve tutuklamalara dikkat çekerek, “İktidarın baskı politikalarının sonucu olarak neredeyse her güne yeni operasyonlar, gözaltılar ve soruşturmalarla başlıyoruz. Basın özgürlüğünden sendikal haklara kadar temel haklara yönelik müdahaleler artarak sürüyor” dedi.

Türkmen’in tutuklanmasının yalnızca bir sendika yöneticisine yönelik olmadığını savunan Sırma, bunun örgütlenme özgürlüğü, ifade hakkı ve emek mücadelesine yönelik bir müdahale olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Sırma Halı’da çalışan işçilerin ücret talepleriyle başlattığı eyleme de değinildi. Türkmen’in işçilerle birlikte hareket ettiği ve yaptığı bir konuşma nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Sırma, söz konusu tutuklamanın hukuka aykırı olduğunu savunarak, “Sendikal faaliyet yürütmek, işçilerin haklarını savunmak ve taleplerini dile getirmek suç değildir. Bu haklar anayasal güvence altındadır” ifadelerini kullandı.

Platform, açıklamasında emek mücadelesine yönelik baskıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, sendikaların susturulmaya çalışılmasının demokrasi açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu dile getirdi.

Basın açıklamasında, Sırma Halı işçilerinin direnişlerini sürdürdüğü belirtilirken, tüm baskılara rağmen mücadelenin devam edeceği mesajı verildi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Mehmet Türkmen’in derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.