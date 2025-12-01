Yazar Elif Kaymazlı, Edebi Kadınlar Kitap Okuma Kulübü tarafından Emin Kırtasiye’de düzenlenen programda okurlarıyla buluştu.

“Nana’ya Mektuplar” kitabını imzalayan Elif Kaymazlı, okurlarıyla edebiyat sohbeti yaptı.

YAZILIKAYA Yayın Kurulu üyelerinden Elif Kaymazlı, sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yaptı:

“Yazmak yalnızlıktı. Bugün o yalnızlığın çok kalabalık bir mutluluğa dönüştüğünü gördüm. Bir kitabın yolculuğu, onu okuyan yüreklerde başlar. Bugün o yüreklerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadım. Okurlarımın gözlerinde kendimi yeniden yazma olanağı buldum. Kelimeler benden çıktı, ama bugün ruhuna dokunduğum insanlarda başka anlamlara dönüştü.

İçtenliğiniz için çok teşekkür ederim.”