Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde “AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı” düzenlendi.

Samsun’da bir otelde yapılan toplantıya Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Ordu, Sinop, Samsun ve Zonguldak'tan belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. Toplantıda ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ile Hasan Basri Yalçın, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da hazır bulundu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile AK Partili Belediyelerin başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti belediyeleri olarak çok büyük işler yaptıklarını ancak bir çorbaya kurban gittiklerini söyleyerek CHP’li Belediyelere çeşitli eleştirilerde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise Samsun-Çorum-Ankara Hızlı Tren Projesi ve yeni liman yatırımının bitmesi ile Samsun’un Türkiye’nin dünyaya açılan yeni kapısı hâline geleceğini vurguladı. Samsun’un havayolu, demiryolu ve denizyolu bağlantısı olan bir şehir olduğunu ve 11 adet OSB bulunduğunu anlatan Doğan, Ankara-Çorum hızlı tren hattının çalışmalarının sürdüğünü kaydederek: “İnşallah Çorum-Samsun kısmını da bu dönem içerisinde bitirmek için büyük çaba sarf ediliyor” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın; “Milletimizin sesini dinleyip beklentisini bilerek her zaman daha fazlasını sunmayı ve belediyecilikte hizmet çıtasını daima daha yukarılara çıkarmayı kendine şiar edinmiş bu büyük davanın bir neferi olarak tecrübelerimizi paylaşıp fikirlerimizi istişare etme imkanı bulduğumuz toplantımızın şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Yakup Alar ise toplantı ile ilgili “Çorum Yerel Yönetimler teşkilatlarımız ile birlikte katıldığımız bu programda, şehirlerimizin geleceğine yönelik çalışmaları, belediyecilik vizyonumuzu ve hizmet anlayışımızı daha da güçlendirecek istişarelerde bulunduk. Tecrübelerin paylaşıldığı, ortak aklın öne çıktığı bu tür buluşmalar; hem yerel yönetimlerdeki hizmet kalitemizi artırmak hem de milletimize daha etkin çözümler sunmak adına büyük önem taşımaktadır” görüşüne yer verdi.

