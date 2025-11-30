Çorum'da leblebi yarışmalarında bugüne kadar çok sayıda birinciliği bulunan Lider Leblebi sahiplerinden Şeref Bodur sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ayşe Bodur'un eşi, Lider Leblebi sahiplerinden Metin ile Uğur Bodur'un ve Derya Tahtacı'nın babası, Leblebici Yaşar Bodur, Belediye’den emekli Eşref Bodur'un ve Aynur Gökgöz'ün abisi Şeref Bodur’un vefatı büyük üzüntü yarattı.

Şeref Bodur’un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Abdibey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi