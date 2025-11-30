Çorum merkeze bağlı Büyükdivan Köyü’nden Ahmet Özbey (64) hayatını kaybetti.

Zülbiye Özbey’in eşi, Müteahhit Vahdet Özbey ve Giresun Adliyesinde memur olan Müge Özbey’in babası, Yetkin Özbey’in amcası Ahmet Özbey yakalandığı hastalığa yenik düşerek vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Büyükdivan Köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi