Ahlatcı Holding bünyesindeki Ahlatcı Altın İşletmeleri firması, Yozgat Sarıkaya’daki ruhsatlı altın madeninde 926 bin onsun üzerinde (yaklaşık 30 ton) altın rezervi belirledi.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, bu rezervin en az 4 milyar dolarlık bir değeri ifade ettiğini belirterek, ülke ve bölge ekonomisi için büyük önem taşıyan madeni en verimli biçimde işletmeyi amaçladıklarını söyledi.

Maden sahasında 56 farklı noktada sondaj yapılarak binlerce metre derinliğe inildiği, yer altının adeta röntgeninin çekildiği, sonuçta proje firması tarafından hazırlanan raporda, 926 bin onsluk altın potansiyelinin vurgulandığı bildirildi.

Ahlatcı Holding’den verilen bilgiye göre, Yozgat’ta 6 ayrı ruhsatlı sahada maden aramaları sürdürülüyor. Altın madeninde belirlenen rezerv tescillenerek nihai rapor hazırlanacak ve işletme faaliyetine geçilecek. Burada çıkarılacak altın, holding merkezi Çorum’da bulunan Ahlatcı Altın Rafinerisi’nde işlenecek.