Aynı zamanda Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, İstanbul’da, Ahlatcı Holding bünyesindeki Enerya Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Müdür Kasım Kahraman’la görüştü.

Sanayicilerin üretim maliyetleri, enerji arzının sürekliliği ve yatırım ortamının güçlendirilmesi gibi konuları Kahraman ve diğer Enerya yöneticileri ile görüşen Mehmet Ergün, Bilecik’teki işletmelerin enerji maliyetleri ve beklentileri üzerine de değerlendirmelerde bulundu.