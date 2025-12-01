Önceki dönem Çorum Kalaycılar Odası Başkanı, emekli polis memuru Bilal Çetin, içmesuyu sorununun çözümü konusundaki yoğun çabalarından dolayı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Bilal Çetin, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“En küçük organımıza ve en büyük organizmaya kadar, tüm insan faaliyetlerinin sağlayanı sudur.

Bunun değerini ve önemini bilerek, Koçhisar–Hatap ve Yeni Hayat barajlarından sağlanan suyun 2 arıtma tesisinde işlenerek, günlük arıtma tesisinin 2 katına çıkarılarak 120 bin metreküp kapasiteye ulaşacağını ifade eden Belediye Başkanı Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın, SCADA merkezi aracılığıyla şehrin içme suyunu 7/24 saat kontrol altında tutacağını söyledi. Ayrıca depo ölçüm ve izole sayaç belgeleri (DMA) çalışmaları sayesinde su kayıp ve kaçaklarının tespit edildiğini belirten Başkan, bu çalışmalarla birlikte yeni kuyular,modern su alma üniteleri ve yenileme hatlarıyla su arzının güçlendirildiğini vurguladı.

Başkan’ın bütün gayesi, Çorum halkının susuz kalmamasıdır. Ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bu gün bir çok şehirde su sıkıntısı yaşarken, hamdolsun ilimizde herhangi bir sorun olmaması da, doğru planlama ve sürdürülebilir yönetimin bir sonucudur.

Bu gün Türkiye’de Kahramanmaraş kilometrekareye düşen su kaynakları bakımından Türkiye’de birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almaktadır.

Temennimiz, Çorum’un da, su kaynakları kendine yeter şehirler arasına girmesidir.

Hizmetin hak ve halk için yapılacağına bütün kalbimle inanıyor, Çorum Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim başta olmak üzere tüm ekibini kutluyorum.”