Evcikuzkışla Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Ankara’da Çorum Sanat Günleri’nin 3’üncüsü düzenlendi.

Geçen hafta Ankara Zafer Çarşısı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, fotoğraf, resim, karikatür sergilerinin yanı sıra müzik dinletileri, kitap imza ve söyleşi programları yer aldı.

Etkinliğe katılan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Sanat Günleri’nin halkla buluşmasında emeği geçen Dernek Başkanı Hürdoğan Aydoğdu’ya, etkinliğe eserleriyle katkı sunan Uğur Pamuk, Helin ve Heval Bingöl, Ali Aral başta olmak üzere tüm sanatçılara ve sanatseverlere teşekkür etti.