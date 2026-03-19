AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan özelleştirme kapsamındaki taşınmazlar arasında, Çorum’un eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi arsasının “sehven” yer aldığını belirterek, milletvekilleri ile birlikte yapacakları girişimlerle, bu taşınmazı özelleştirme kapsamından çıkaracaklarını söyledi.

Bu yere, daha önce alınan karar doğrultusunda 100 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacağını ifade eden İl Başkanı Alar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki fizik tedavi yataklı servis kapasitesinin 30’la sınırlı olduğuna dikkat çekerek, yapılacak merkezin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini vurguladı.