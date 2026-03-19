Çorum İş Kadınları Derneği (Çorum İŞKAD), Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi üyeleriyle iftar programında bir araya geldi.

Programda Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı, Çorum İŞKAD Başkanı Ebru Gül Çömüz ve her iki derneğin üyeleri aynı sofrada buluştu.

İŞKAD Başkanı Ebru Gül Çömüz, toplumların geçmişle bağını güçlü tutan en önemli değerlerden birinin büyükler olduğunu belirterek, “Hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren büyüklerimiz, toplumumuzun en kıymetli hazineleridir. Onların emekleri ve birikimleri bugünlere ulaşmamızda önemli bir rol oynamıştır. Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu siz kıymetli büyüklerimizle aynı sofrada paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk ve onurdur.” dedi.

Emekliler Derneği Başkanı Hıdır Kınıklı ise birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendiği kutsal ayda, bu davetin büyük anlam ifade ettiğini söyledi.