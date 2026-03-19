İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Çorum Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi işbirliğiyle kurulan bağış standını ziyaret etti.

Saat Kulesi yanı Hürriyet Meydanı’nda kurulan ve vatandaşların fitre, zekât gibi bağışlarını kabul eden stantta incelemelerde bulunan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, TDV gönüllülerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Yıldırım, kurulan bağış standı aracılığıyla hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmayı amaçladıklarını belirtti.

Ramazan ayı boyunca iftar saatine kadar makbuz karşılığında bağışların kabul edildiğini ifade eden Yıldırım, müftülük tarafından yürütülen yardım çalışmalarına destek veren tüm hayırseverlere ve din gönüllülerine teşekkür etti.

Müftü Yıldırım Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

