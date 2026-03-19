Çorum’da Osmanlı dönemi ahilik gelenekleri arasında yer alan ve yüzyılı geçkin süredir devam ettirilen Arife duası geleneği bu yıl da Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) öncülüğünde ve Çorum Belediyesi’nin desteğiyle ortaklaşa olarak gerçekleştirildi.

Protokol, esnaf ve vatandaşı buluşturan “arife duası” etkinliği bu yıl Saat Kulesi yanında Velipaşa Hanı önünde yeni oluşturulan meydanda gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, İl Müftü Vekili Yasin Baykal, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, AK Parti ve MHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Alper Zahir, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel, ÇESOB’a bağlı esnaf ve sanatkarlar odalarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda esnaf sanatkar ve vatandaş katıldı.

Çorum Belediyesi Mehteran ekibinin gösterisi ile başlayan programda Akşemseddin Camii İmam Hatibi Sefa Kırcı tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirdi.



ÇESOB Başkanı Gür ilimizin arife duası etkinliğinin yapıldığı ender şehirlerden biri olduğumuza dikkat çekerek bu geleneğin devam etmesini diledi. Gür ayrıca çevremizde devam eden kan ve ateş çemberinden kurtularak tüm İslam alemine kansız ve savaşsız günler temenni etti.

Geçmişte farklı meslek odaları tarafından düzenlenen ve kendisinin de çocukluğundan beri katıldığı Arife duası etkinliklerinden biri için daha biraraya gelindiğini hatırlatan Belediye Başkanı Aşgın da konuşmasında Ramazan ayını tamamlayarak bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıkları için Allah’a hamd ettiklerini vurguladı.

Bu toprakları vatan yapan şehit ve gazileri saygı ve minnetle selamlayarak tüm Çorumluların ve İslam aleminin bayramını tebrik eden Başkan Aşgın, “Tüm İslam aleminin bayramların bayram gibi kutlandığı, tüm insanlığın huzur ve saadetinin kavuştuğu günleri Allah nasip etsin inşallah” diye konuştu.

Şehirlerin ruhları olduğunu belirterek Saat Kulesi, Taş Bina ve Ulucami gibi hizmetleri yapanlar gibi Velipaşa Hanı önündeki meydanın da ilimize yakıştığını anlatan Milletvekili Ahlatcı ise “İnşallah Rabbim Çorum’a daha güzel hizmetleri yapmayı bizlere de nasip eder” dedi.

Arife Duası’nın da ilimizin manevi değerlerinden olduğunu söyleyerek Allah’ın yapılan duaları kabul etmesini, tüm mazlumların nice bayramlara huzur içinde ulaşmasını da dileyen Milletvekili Ahlatcı, Çorum ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

İlimizde göreve başladığında gördüğü üçünce kez katıldığı Arife Duası etkinliğinde konuşan Vali Ali Çalgan da bu geleneğin sürdürülmesinin önemine değindi. Kalabalık olmanın şehirli olmak anlamına gelmediğini ve şehirli olmak için bu tür geleneklerin yaşatılmasının önemine de değinen Vali Çalgan; “Güzel Çorumumuz bu güzelliklerin yaşatıldığı bir kent. Bu geleneğin yüzyıllar boyu sürdürülmesi beklentisi var. Arife duasında şükür var, talep ve beklenti var. Çok güzel bir gelenek. Bu geleneğin daim olmasını temenni ediyorum. Bu duada bizleri biraraya getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oda Başkanları ve esnafımıza hayırlı helal kazançlar diliyorum. Hepinizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.



Bayramın vatanımıza, milletimize ve İslam alemine hayırlır getirmesini temenni ederek etrafımızın ateş çemberi olduğunu da hatırlatan Vali Çalgan; “Ne yazık ki bu sıkıntının içinde olanların ekseriyeti din kardeşlerimiz. Bu mübarek ayın sahurlarında iftarlarında hava saldırıları ile geçirdiler. Bu ateşin biran önce dinmesi, sulhun barışın hakim olması için hepimiz kardeşlik hukuku gereği dua etmeliyiz. Bizim elimizden bu geliyor. Bu ateşin dinmesi için Arife Duası münasebetiyle hep birlikte dua edelim inşallah” diye konuştu.

Arife Duası etkinliği Müftü Vekili Yasin Baykal’ın duası ile son buldu.