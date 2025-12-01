Çorum Kafkas Kültür Derneği’nin geleneksel hale getirdiği yılsonu kültür gecesi etkinliği bu yıl 20 Aralık 2025 tarihinde yapılacak.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda saat 19.30’da ilimizdeki Kafkas halklarını buluşturacak olan özel gecede, Ankara Çerkes Derneği’nin ve Türkiye’nin Çerkes halk dansları alanındaki en büyük ekibi olan Elbruz Kafkas Halk Dansları Topluluğu ile Badin Müzik Grubu sahne alacak.

Elbruz Halk Dansları Topluluğu ile Badin Müzik Grubu’nun da sahne alacağı Çorum Kafkas Kültür Derneği’nin yılsonu gecesi için davetiyelerin dernek merkezi ile birlikte Sokak Sandviç, Elif Optik ve Özcan Reklam’dan temin edilebileceği açıklandı.

ELBRUZ HALK DANSLARI: Çerkes kültürünü korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan topluluk, derneğin kurucu yönetim kurulunun daveti üzerine Elbruz Gaytaoğlu tarafından 1961 yılında “Ankara Kuzey Kafkas Halk Oyunları Topluluğu” adıyla oluşturuldu. Başlangıçta küçük bir grup olarak yola çıkan ekip, 2 Eylül 1977 tarihinde vefat eden Elbruz Gaytaoğlu’nun disiplinli çalışmaları ve büyük emekleriyle hızla büyüdü. İmkânsızlıklar içinde yapılan ilk gösterilerin ardından katılımların artmasıyla ekip, Ankara’da Selim Sırrı Tarcan ve Atatürk Spor Salonları’nda on binlerce kişinin izlediği dev bir topluluğa dönüştü. Türkiye’de folklorun yok denecek kadar kısır olduğu bir dönemde sahneye çıkan ekip, gösterileriyle büyük ses getirmiş ve kısa sürede haklı bir üne kavuştu. Elbruz Kafkas Halk Dansları Topluluğu bugüne kadar bir çok ilde ve yurt dışında kültür tanıtımına önemli katkılar sağladı.

BADİN MÜZİK GRUBU: Ankara Çerkes Derneği bünyesinde kurulan Badin Müzik Grubu da yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çekiyor. Genç kuşaklara örnek olan grup, yurt içi ve yurt dışı turnelerinde coşkulu performanslar sergileyerek geniş kitlelere ulaşıyor.



Muhabir: Haber Merkezi