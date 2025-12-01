Eğitim Sen Çorum Şubesi’nin önceki dönem başkanlarından, şair ve öğretmen Mehmet Öztürk’ün yeni şiir kitabı “Fırtına Tanrısı’nın Çocukları – Hitit Destanı”, İş Bankası Kültür Yayınları tarafından okurla buluştu.

2016’da yayımlanan “Aslında Bendim Öteki” adlı ilk kitabıyla edebiyat dünyasına adım atan Mehmet Öztürk, uzun yıllardır sürdürdüğü sanat ve edebiyat çalışmalarını yeni bir eserle taçlandırdı. Yaklaşık on yıllık bir emekle kaleme alınan destansı şiir kitabı, bu süreçte dört yıl boyunca İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Hititoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Hattuşa-Boğazkale Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Alparslan tarafından arkeolojik ve tarihi açıdan incelendi. Üç farklı üniversitenin bilim kurullarından da olumlu görüş alan eser, Kasım ayının son haftasında raflardaki yerini aldı.

“TUNÇ ÇAĞI’NA DAMGA VURMUŞ BİR MEDENİYETİN ÖYKÜSÜ”

Kitabın teşekkür bölümünde Hititlerin tarihsel serüvenine vurgu yapan Öztürk, destanın oluşturulma sürecinde çok sayıda bilimsel eserden yararlandığını belirtti. Hitit, Mezopotamya, Mısır, Suriye ve Eskiçağ tarihine dair araştırmalardan beslenen çalışma; Sedat Alp, Ekrem Akurgal, Joseph Campbell, Trevor Bryce, Edward Chiera, J.G. MacQueen, Stefano De Martino, Muhibbe Darga, Aygül Süel ve Ahmet Ünal gibi alanında önemli isimlerin eserlerinden referanslarla geliştirilmiş.

DANIŞMANLIK VE EDİTÖRLÜK: DOÇ. DR. METİN ALPARSLAN

Kitabın danışmanlığını ve editörlüğünü üstlenen Hititolog Doç. Dr. Metin Alparslan, önsözünde Hitit Devleti’nin MÖ 1650–1200 yılları arasında Anadolu’da kurduğu güçlü uygarlığa dikkat çekti. Hititlerin, zorlu Anadolu coğrafyasında devletleşme sürecini başlatarak dört yüz yılı aşan bir siyasi ve kültürel varlık oluşturduğunu hatırlatan Alparslan, Hattuşa’nın (Boğazkale-Çorum) bu büyük medeniyetin vazgeçilmez merkezi olduğunu vurguladı.

Alparslan, Hitit Devleti’nin kara gücüne dayanan askeri yapısı, diplomatik yetenekleri ve geniş topraklara yayılan hakimiyetiyle tarihsel olarak başlı başına bir “destan” niteliği taşıdığını belirterek, Öztürk’ün eserinin bu başarıyı edebi bir dille yeniden işlediğini ifade etti.

“HOMEROS GELENEĞİNİ ANADOLU’DAN SÜRDÜREN BİR ESER”

Doç. Dr. Alparslan, kitabın Hititlerin dört yüzyıllık öyküsünü Homeros geleneğini çağrıştıran epik bir anlatımla işlediğini, ancak merkezine Anadolulu bir toplumun yerleştirilmesiyle özgün bir perspektif sunduğunu söyledi.

Eserde geçen karakterlerin fiziksel betimlemelerinde edebi özgürlükler bulunduğunu belirten Alparslan, bunun destan türünün doğal bir parçası olduğunu kaydederek, “Destanı destan yapan zaten bu özellikler değil mi?” ifadesini kullandı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİTİTOLOJİ BÖLÜMÜNDE TANITILDI

Kitabın yayımlanmasının ardından İstanbul Üniversitesi Hititoloji Bölümü sosyal medya hesaplarında esere yer verildi. Açıklamada, Mehmet Öztürk’ün emeğinin uzun yıllara yayıldığı belirtilerek, Doç. Dr. Metin Alparslan’ın önsözünde şairi Antik Dönem ozanı Homeros’la karşılaştırdığı ifade edildi.

ÇORUM’DA İMZA GÜNÜ DÜZENLENECEK

Önümüzdeki günlerde, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin katkılarıyla Çorum’da imza günü ve söyleşi düzenlenmesi planlanıyor. Etkinlikte kitabın tanıtımı yapılarak okuyucularla buluşma gerçekleştirilecek.

MEHMET ÖZTÜRK’ÜN ÖZGEÇMİŞİ

Merzifon doğumlu olan Mehmet Öztürk, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi ve Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans çalışmalarına Hitit Üniversitesi’nde devam etmekte.

Öztürk, çeşitli uluslararası kongrelerde bilimsel bildiriler sunmuş; çok sayıda şiir, makale ve deneme kaleme aldı. 2016 yılında “Aslında Bendim Öteki”, 2023’te ise “Cemre” adlı kitapları yayımlanan Öztürk hâlen Çorum’da öğretmenlik yapıyor.

