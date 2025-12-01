Çorum'da bir binada haşere ilaçlaması yapılmasının ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Bir apartmanda ilaçlama yapılmasının ardından bulantı ve kusma şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 aileden 8 kişinin tedavisi tamamlandı. Sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından 8 kişi hastaneden taburcu edildi.

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan ev sahibi O.P. ile evde ilaçlama yapan şirketin sahibi A.U, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Varinli Caddesi'ndeki bir binanın sakinlerinin 29 Kasım'da kimyasal zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine adrese polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, binada yaşayan ve haşere ilaçlamasının ardından rahatsızlanan 3 aileden 8 kişi, sağlık ekiplerince zehirlenme şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Çorum İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince yapılan kimyasal ölçümlerinde ise haşere ilaçlaması yapılan dairenin çocuk odası bölümünde 'uçucu organik bileşik (VOC) madde' tespit edilmişti.

