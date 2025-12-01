Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Vatikan temsilcisi Papa XIV. Leo ile birlikte İznik’e gelerek "ekümeniklik" iddiasını meşru zemine oturtmaya çalışmasının üzerinde durulması gereken vahim bir gelişme olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğine ve bölünmez bütünlüğüne karşı tehdit oluşturan bu durumun son derece endişe verici olduğunu kaydeden Nuri Kuşcu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Fatih Kaymakamlığı'na bağlı Fener Rum Patriği Bartholomeos’un beraberindeki 14 kardinal ile birlikte İznik’e gelerek Meryem Ana Kilisesi, İstanbul Kapı, Lefke Kapı, Tarihi Bazilika, Koimesis Kilisesi ve Vaftizhane Kilisesi'ni incelediğini hatırlatan Nuri Kuşcu yaptığı açıklamada şuhları söyledi:

“Ayrıca Patrik Bartholomeos'un Vatikan temsilcisi Papa XIV. Leo ile birlikte İznik’e gelerek 'ekümeniklik' iddiasını meşru zemine oturtmaya çalısması da üzerinde durulması gereken vahim bir gelişmedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğine ve bölünmez bütünlüğüne karşı tehdit oluşturan bu durum son derece endişe vericidir.

Lozan Anlaşması’nın hükümleri dikkate alınmadan bu yıl Iznik’de (Nicea Konsili) Iznik Konsil'inin 1700. yıl dönümünün kutlanması ve Bartolomeus'un diplomatik krize dönüşmesi kaçınılmaz olan sözde 'Eküme-niklik' iddiası konusunda yetkililer ne yazık ki gerekli tedbirleri almadıkları gibi, konuya sessiz kalmışlardır. Fener Kilisesi'nin Türkiye karşıtı bu faaliyetlerine kesinlikle izin verilmemelidir.

'Ekümeniklik' iddialarını meşrulaştırmaya çalışan Bartholomeos'un Türk devleti ve Türk milletine yönelik düşmanca faaliyetleri mutlaka önlenmelidir. Bu arada Papa II. Urbanus'un, 27 Kasım 1095'de Clermont Konsili'nde yaptığı, Avrupa'daki bütün Hristiyanları, Kutsal Toprakları geri almak için Müslümanlar'a karşı Haçlı Seferi'nin başlatılması konusundaki konuşmasının 930. yıldönümünde Papa XIV. Leo'nun aynı tarih olan 27 Kasım’da ülkemize gelmesi bir tesadüf eseri olamaz. Keza Mustafa Kemal Atatürk, İznik'in Hristiyanlarca 'ikinci Kudüs' olarak görülmesini ulusal egemenlik açısından bir tehdit olarak değerlendirmiş, bunun üzerine İznik'i ziyaret etmek isteyen Papa'ya ve ruhban heyetine gerekli ziyaret izni verilmemiştir”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ