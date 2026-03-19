45. Bölge Çorum Eczacı Odası, Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık camiasının önde gelen temsilcilerini ziyaret ederek hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bu özel gününü kutladı.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan ile yönetim kurulu üyeleri Damla Zorlu ve Ceyhun Gürsel Karakuş’tan oluşan heyet bu kapsamda İl Sağlık Müdür Vekili ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Acil Tıp Uzm. Dr. Anılcan Tahsin Karahan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Şehit Ömer Emiroğlu Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Abdullah Paydar, Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Karadağ, Çorum Özel Elitpark Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ömer Akkaş ve Opr. Dr. Mehmet Duyar, Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan ve Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. İlker Uzeli ile görüştü.

Ziyaretlerde, sağlık sisteminin temelini oluşturan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına dikkat çeken Oda Başkanı Erol Afacan ziyaret ettikleri isimlere sağlık alanına sundukları katkılar nedeniyle de teşekkür etti.

Erol Afacan yaptığı açıklamada, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının insan sağlığını koruma ve iyileştirme noktasında büyük bir fedakârlıkla görev yaptığını belirterek, eczacılar ile hekimler arasındaki iş birliğinin sağlık hizmetlerinin kalitesini artırdığını vurguladı.

Çorum Eczacı Odası, sağlık camiasıyla dayanışmayı sürdürmeye ve meslekler arası işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade ederek tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

Muhabir: Haber Merkezi