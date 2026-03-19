Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir'in ev sahipliğinde il ve ilçe ziraat odalarının başkanlarının katılımıyla koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Başkanı Eyyüp Elmalı de katıldı. Yapılan toplantıda, bölge çiftçilerinin karşı karşıya olduğu sorunlar ele alınarak çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu. Tarımsal üretimde yaşanan maliyet artışları, verimlilik sorunları ve üreticilerin beklentileri gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Ayrıca toplantıda ziraat odalarının yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve çiftçilere yönelik hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi konuları da görüşüldü.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ